Von Fackelzug bis Königsparade Grimlinghausen freut sich auf’s Schützenfest

Am kommenden Freitag, 9. August, findet ab 17 Uhr die Kirmesplatzeröffnung statt (18 Uhr Fassanstich). Am Samstag beginnt das Schützenfest „em Dörp“ ab 16.30 Uhr mit dem Kinderprogramm im Schützenzelt und auf dem Kirmesplatz. Highlight am Abend ist traditionell der große Fackelzug, der sich ab 21.30 Uhr in Bewegung setzt. Der Bürger-Schützenverein Neuss-Grimlinghausen macht darauf aufmerksam, dass es in diesem Jahr keinen Gegenzug auf der Bonner Straße geben wird.