Veranstaltungsreihe in Neuss zieht um Tanzwochen feiern ihr Finale am alten Standort

Neuss · Zum letzten Mal gastieren die Internationalen Tanzwochen am Samstag in der Stadthalle, in der neuen Saison geht es für sie im Landestheater weiter. Das eröffnet neue Möglichkeiten, die sich auch im Programm wiederfinden.

18.04.2024 , 12:49 Uhr

Die „Beaver Dam Company“ gastiert im Dezember zum ersten Mal in Neuss. Foto: Zoe Dumont