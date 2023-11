Festival in Neuss Neuss Now – wo Newcomer und Szenegrößen aufeinander treffen

Das Line-Up steht fest. Und auch der Festivaltermin ist seit einigen Wochen bekannt: Am Wochenende rund um den 17. und 18. November wird in der Jugendeinrichtung „Das Haus“ am Hamtorwall wieder gerockt. Es ist schon die 31. Auflage des „Neuss Now“-Festivals, das Musikern – darunter sowohl bekannte Szenegrößen als auch Neulingen aus der Region – eine Bühne bietet. „Die meisten kommen aus dem Rhein-Kreis Neuss oder auch aus umliegenden Städten wie Düsseldorf“, sagt Mitorganisator Janosch Holland. Sie gehören verschiedenen Genres an – so wird bei dem Festival Pop, Rock und Hip-Hop erklingen. „Schlager, Techno und Klassik wird man bei uns eher nicht hören“, meint Holland.