Musikveranstaltungen in Neuss So wird das Konzertangebot neu konzipiert

Ebenfalls neu ist, dass die Jazzreihe „Blue in Green“, die bislang in der Alten Post veranstaltet wurde, nun in den Zuständigkeitsbereich des Kulturamts fällt und ab der kommenden Saison ebenfalls abonniert werden kann. „Inhaltlich ist weiter Philipp van Endert zuständig“, sagt Kulturamtsleiter Reissenberger. Am Donnerstag, 6. Juni, soll ein gemeinsames Konzert der Kammerakademie und der Philipp van Endert Band im Alten Ratsaal stattfinden. Danach setzt sich die Reihe erst in der neuen Saison 2024/2025 fort. Vor dem 6. Juni wird es also laut Reissenberger keine Blue-in-Green-Konzerte mehr geben, auch die Jazznacht wird in diesem Jahr entfallen.