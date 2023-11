Kultur in Neuss So wird das Kindertheaterprogramm 2024

Auch für das kommende Jahr hat das Kulturamt ein Kindertheaterprogramm auf die Beine gestellt – die Nachfrage ist für gewöhnlich hoch und die Vorstellungen sind bereits jetzt im Abonnement buchbar. Der Einzelticketverkauf startet am Montag, 8. Januar. Dabei teilt sich das Kinderprogramm in zwei Reihen auf. Unter dem Namen „Kultur für Kinder“ bietet das Kulturamt in Kooperation mit dem Rheinischen Landestheater (RLT) sechs Theaterstücke für Kinder ab sechs Jahren an. Jeweils sonntags, einmal um 11 und einmal um 14 Uhr, treten dafür Gastspieler aus ganz Deutschland im Rheinischen Landestheater auf: Am 18. Februar zeigen sie das Stück „Zinnober in der grauen Stadt“. Es handelt von der Sehnsucht eines Malers nach strahlenden Farben. Am 15. April stellt das Stück „Würfelbrot“ die Frage, was eigentlich „normal“ ist und wer das entscheidet. Kater Findus geht mit seinem Freund, dem alten Pettersson, am 16. Juni zelten. Nach einer Sommerpause sorgt das Familientheater „Ein Mops will tanzen!“ mit Musik und Mopsballett am 6. Oktober für Schwung. Märchenzeit ist am 10. November mit „Die Schöne und das Biest“ angesagt – während das Hip-Hop-Tanztheater „Der Weihnachtsroboter“ das Jahr am 8. Dezember ausklingen.