Neue Programm 2022 : Wieder Abos für Kabarett im Rheinischen Landestheater Neuss

Neuss Das Programm für die neue Kabarettreihe „neusspunktacht“ im Rheinischen Landestheater liegt vor: Geplant wird mit einer vollen Saalbelegung. Was das für den Vorverkauf bedeutet.

Das Programmheft ist gedruckt, die Kabarett-Termine für das kommende Jahr stehen fest: „Ich hoffe natürlich, dass alles so läuft, wie wir das geplant haben“, sagt Ellen Bell, die für die Reihe „neusspunktacht“ im Rheinischen Landestheater (RLT) verantwortlich ist. „Ansonsten haben wir in den vergangenen Monaten gelernt, flexibel zu sein.“ Aktuell geht Bell von einer Vollbesetzung des Saales aus. Das wirkt sich auch auf den Kartenverkauf aus: Während es in der Spielzeit 2021 nur Einzelkarten zu kaufen gab – andernfalls hätte es mehr Abonnements als Sitzplätze gegeben – soll es für die neue Reihe wieder möglich sein, bis zum 31. Dezember dieses Jahres ein Abo für alle acht Veranstaltungen zu erwerben. Auch der Vorverkauf für die Einzelkarten hat bereits begonnen.

Am 30. März steht dann der mehrfach ausgezeichnete Politikkabarettist Wilfried Schmickler mit seinem neuen Programm „Es hört nicht auf“ auf der Bühne. Gut einen Monat später, am 28. April, empfängt das RLT zum zweiten Mal Bernd Stelter. Er hinterfragt die Unbeliebtheit des Montags: „Stelter macht klar, dass jeder selbst dafür verantwortlich ist, das Konfetti in sein Leben zu pusten“, erzählt Bell.

Der Kabarettist Jürgen Becker verspricht in „Die Ursache liegt in der Zukunft“ am 29. September eine genaue Recherche darüber, „was die Welt zusammenhält.“ Und in „The Neuss of Germany“ zeigen Pätzold, Strohmeyer und Melis dem Kabarettisten Michael Hatzius und seinen Puppen, was er über die Stadt wissen muss. Die Reihe klingt am 14. Dezember mit Konrad Beikircher und seinem Weihnachts-Special „Sternstunden aus.“