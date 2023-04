Hombroich in Neuss Inselfestival folgt spirituellen Spuren

Der Pfingstsonntag startet um 11 Uhr mit einer Matinée des Trio Recherche mit Melise Mellinger (Violine), Sofia von Atzingen (Bratsche) und Asa Akerberg (Violoncello). Im Haus der Musiker werden sie Werke von Kröll, Staude und Lachenmann das Publikum spielen. Ebenfalls am Pfingstsonntag, nämlich um 17 Uhr, wird Bruno Philippe (Violoncello) im Haus für Musiker Bach“s Suiten für Violoncello solo Teil 1 und um 19 Uhr Teil 2 spielen. Am Pfingstmontag ist das Angebot noch einmal groß: Um 11 Uhr wird Nicolas Namoradze am Klavier Kompositionen von Bach, Ligeti, Namoradze und Schubert spielen. Werke von Blarr, Schenk, Eggert und Schulhoff haben ab 15 Uhr Wardy Hamburg (Alt Saxophon), Frank Timpe (Bass-Saxophon), Marko Kassl (Akkordeon) und Oskar Gottlieb Blarr (Klavier) im Repertoire. Um 17 Uhr steht dann eine Klangwanderung mit Jonathan Leibovitz (Klarinette) und Maciej Kulakowski (Violoncello) auf dem Programm. Das Inselfestival klingt um 19 Uhr mit „The Sound of Silence“ mit Benjamin Appl (Bariton) und Simon Lepper (Klavier) aus. Für alle genannten Veranstaltungen ist der Eintritt frei, Spenden sind erwünscht. 15 Euro Eintritt kostet allein die Führung des Architekten Ekkhard Kandler: Er wird am Pfingstsonntag um 15 Uhr im Park des Museums Insel Hombroich einen Rundgang zu den Bauwerken, die zurzeit restauriert werden, anbieten.