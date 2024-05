Neusser Expertentipps So wird das Fahrrad fit für den Frühling

Der Staub ist nicht zu übersehen – und auch ansonsten gibt es einiges an dem Fahrrad zu tun: „Der Sattel muss ausgetauscht, die Reifen erneuert und die Klingel ersetzt werden“, zählt Dennis Schmieding, Werkstattleiter der Caritas-Radstation am Neusser Hauptbahnhof auf. Immerhin ist das Gefährt schon rund 40 Jahre alt – als es in die Werkstatt kam, hatte es noch sein Preisschild: Rund 800 D-Mark soll das Fahrrad damals gekostet haben. „Wir haben es aus einer Spende bekommen“, sagt Schmieding: Denn in der Radstation werden unter anderem alte Fahrräder wieder auf Vordermann gebracht und anschließend gleich vor Ort verkauft. „Unsere Gebrauchträder sind sehr gefragt, sie liegen meist in einem Kostenbereich zwischen 100 und 200 Euro“, sagt der Werkstattleiter. Die Radstation ist eine sozial-integrative Maßnahme, um Menschen wieder in den Arbeitsmarkt zu integrieren. All das geschieht unter Anleitung von gelernten Zweiradtechnikern. „Das Endergebnis kann mit jeder Fachwerkstatt mithalten, es kommt immer ein einwandfreies Ergebnis daraus“, meint Schmieding. Das ist jedoch nicht der einzige Service, den die Radstation anbietet: Sie stellt Parkplätze für Fahrräder zur Verfügung, repariert und reinigt Räder und unterzieht sie einer Inspektion.