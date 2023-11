Veranstaltung in Neuss Die Weihnachtsgeschichte auf Eis

Alle zwei Jahre lädt der Verein zu einem Eismärchen ein – doch coronabedingt gab es nun eine längere Unterbrechung: Und so standen die Läufer zuletzt 2018 mit dem „Dschungelbuch“ auf dem Eis. Umso mehr freuen sich alle Beteiligten nun darauf, wieder ein Eismärchen präsentieren zu können. „Anfangs waren wir etwas besorgt, ob sich die fünfjährige Pause beim Vorverkauf bemerkbar macht“, sagt Endres. Doch das sollte sich als unbegründet herausstellen. „Seit diesem Wochenende sind wir vollkommen ausverkauft, tatsächlich kann man sagen, dass die Tickets noch nie so schnell verkauft wurden wie in diesem Jahr“, meint der Vorsitzende. Und so werden für die sechs Vorstellungen in der Adventszeit insgesamt wieder 15.000 Zuschauer erwartet. Das freut den Verein auch deswegen, weil der Gewinn zur Finanzierung des recht teuren Eislaufsport eingesetzt wird und so in Neuss beim NSK „besonders sozialverträglich“ angeboten werden kann“, so Endres.