Regeln für den Cannabis-Konsum So will die Stadt das Kiffen in Neuss kontrollieren

Es ist gerade mal einen Monat her, seitdem der Konsum von Cannabis in Deutschland entkriminalisiert wurde und auch in Neuss das Kiffen erlaubt ist. Doch schon jetzt fällt die CDU ein vernichtendes Urteil: Die Folgen der „verantwortungslosen Cannabis-Legalisierung“ seien unkontrollierbar, wie es in einer Mitteilung der Fraktion heißt. Vor allem eine Frage beschäftigt die CDU: Wer soll die Einhaltung der Regeln in Neuss wirksam kontrollieren? Gerade angesichts des stetigen Personalmangels in den Kommunen und den zahlreichen Bereichen, in denen Kiffen verboten ist, zweifelt die Fraktion an einer wirksamen Umsetzung. Sie fordert konkrete Antworten von der Verwaltung – die ebenfalls Kritik übt.