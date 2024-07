CDU Neuss vor der Kandidatenfrage Parteivorsitzender Stucke will Bürgermeister werden

Was sich im Oktober abzuzeichnen schien, als Axel Stucke (55) erfolgreich nach dem Vorsitz der Neusser CDU griff, ist nun offiziell: Der Parteichef will auch Chef im Rathaus werden und zur Kommunalwahl 2025 als Bürgermeisterkandidat seiner Partei antreten. Nach der Findungskommission sprach sich am Mittwochabend auch der Parteivorstand am letzten möglichen Termin vor der politischen Sommerpause einstimmig für den Polizeibeamten und Leiter der Wache Korschenbroich aus.