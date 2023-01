Programm für 2023 in Neuss Volkshochschule bietet 600 neue Kurse an

Wieder dabei, die im vergangenen Jahr durchgeführte Reihe „klimafit – Klimawandel vor der Haustür! Was kann ich tun?“. Dort wird nicht nur Wissen vermittelt, sondern konkret gezeigt, wie sich der Wandel mit eigenem Handeln begrenzen lässt. „Wir sprechen Entscheidungstragende aus Politik, Gesellschaft, aus Unternehmen, die besonders vom Klimawandel betroffen sind, genauso an, wie Menschen, die in der Stadtplanung, in Vereinen und Verbänden oder im Handwerk die Zukunft von Städten aktiv mitgestalten. Bürgerinnen und Bürger, die für sich und ihre Heimat klimafreundlicher agieren wollen, können ebenfalls teilnehmen“, beschreibt Marie Batzel, Leiterin der VHS, die Zielgruppe der Reihe.