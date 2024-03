Immobilienmarkt in Neuss So wenig Kaufverträge wie noch nie abgeschlossen

Im vergangenen Jahr wurden in Neuss 957 Kaufverträge unterschrieben – ein „historischer Tiefstand“, wie Benjamin Groß betont. Der Vorsitzende des Gutachterausschusses für Grundstückswerte in der Stadt Neuss berichtet, dass seit dem Bestehen der Geschäftsstelle noch nie weniger Kauffälle verzeichnet wurden. Besonders auffällig: Im Jahr 2023 wurden gerade Mal drei schlüsselfertige Ein- und Zweifamilienhäuser in Neuss verkauft. Mit Blick auf die Erstverkäufe von Eigentumswohnungen (acht Verkäufe und ein Umsatz von rund drei Millionen Euro) spricht der Gutachterausschuss sogar von einem Markt, der nahezu gänzlich zum Erliegen gekommen ist. Diese und weitere Erkenntnisse gehen aus der jüngsten Sitzung des Ausschusses hervor, in welcher die aktuellen Boden- und Immobilienrichtwerte für das Gebiet der Stadt Neuss beschlossen wurden.