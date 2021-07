„Nüsser Genüsse“ in der Neusser Innenstadt : Wenn der Freithof zum Schlemmer-Paradies wird

„Nüsser Genüsse“ in der Neusser Innenstadt

Neuss Erst vor zwei Wochen war sicher, dass die „Nüsser Genüsse“ dieses Jahr tatsächlich stattfinden können. Was halten Gastronomen und Gäste von dem Konzept? Ein Besuch vor Ort.

Der Duft nach frischer Pasta, gemahlenen Kaffeebohnen und süßen Waffeln liegt beim Betreten des Freithofes in der Luft. Viele Menschen haben sich auf den Sitzplätzen niedergelassen, lassen sich eine kulinarische Köstlichkeit schmecken und genießen die Sonnenstrahlen. Es ist ihnen anzusehen, dass sie das erste Event seit langem genießen, das die Stadt Neuss nun austragen durfte. „Alle Gastronomen hier stammen auch aus Neuss“, sagt Lars Faßbender, der bei dem Event im Rahmen der Neusser Marketing GmbH als Mitveranstalter tätig war. „Vor zwei Wochen war schließlich sicher, dass die Nüsser Genüsse dieses Jahr auch tatsächlich stattfinden können.“ In diesem Jahr sind zwar weniger Gastronomen gekommen, dafür war es für viele das erste Mal bei einer größeren Veranstaltung.

Die 23-jährige Giulia Mameli verkaufte an ihrem Stand Giulia’s süße Welt unter anderem Cake-Pops, Waffeln und Käsekuchen am Stiel. Da die Halbitalienerin sich schon immer fürs Kochen und Backen interessierte, entschied sie sich dazu, ihre Leidenschaft zum Beruf zu machen. Mit ihrem Foodtruck möchte sie in Zukunft die Menschen mit ihren Süßigkeiten glücklich machen. „Eigentlich studiere ich Mode- und Designmanagement, das ich im nächsten Jahr mit dem Bachelor abschließen werde“, erzählt sie. „Danach möchte ich mich hauptsächlich auf den Foodtruck konzentrieren.“