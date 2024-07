Die Neusser lieben ihre „Genüsse“ und probieren auch gerne immer wieder etwas Neues aus. Eine Besucherin ist von den neuen „Löffeln“ des Restaurants „Port Victoria“ sehr angetan. Zum ersten Mal vor Ort, bietet das neue Lokal vom Neusser Hafen dort Probierlöffel aus der Fernsehsendung: „The Taste“ an, denn Chefin Victoria Fonseka hat dort vor zwei Jahren mit ihren Kreationen den zweiten Platz mit dem Team Tim Raue geholt. „Den Löffel mit der Melone habe ich bereits probiert,“ sagt die Besucherin, „jetzt versuche ich die Wontons mit Garnelen.“ Für fünf Euro bekommt sie zwei in Teig gebackene Garnelen mit scharfer Chili-Sauce und schwärmt: „Die sind sehr schmackhaft, sehr lecker! Ich war schon einmal im Port Victoria zu Gast und es ist ein tolles Konzept. Die Idee, alles mit allen zu teilen, gefällt mir sehr gut. Man bestellt als Gruppe und alle Speisen kommen in die Mitte des Tischs, so kann jeder von allem probieren.“ Tatsächlich sind die „Signatures“ genannten Kleinigkeiten sehr angesagt. Der Löffel mit der in Rum, Rohrzucker und Limettensaft eingelegten Melone auf Kokossud mit diversen Toppings ist erfrischend und schmeckt nach indischen Gewürzen.