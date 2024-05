Romeo und Julia beim Shakespeare-Festival in Neuss Ein Miteinander ist möglich

Ein grandioses Gastspiel des Arab-Hebrew Theatre Jaffa bot das Shakespeare Festival am Samstag im überaus gut besetzten, wenn auch nicht ausverkauften Globe-Theater. „Romeo und Julia“, die klassische Tragödie von Shakespeare, stand auf dem Spielplan. Aber es war eine ganz ungewöhnliche Inszenierung. Regisseur Dori Engel holte sie aus dem 16. Jahrhundert ins Jetzt. Sein Ensemble verbindet israelische und palästinensische Schauspieler. In Shakespeares Tragödie sind es zwei verfeindete Familien in Verona, die das junge Liebespaar in den Selbsttod treiben. In der Version aus Jaffa spielen Palästinenser die Familie des Romeo und Juden die Familie der Julia – und sprechen in jeweils ihrer Sprache. Die Protagonisten treten in Alltagskleidung auf, inklusive Militäruniform samt Maschinengewehr. Der israelisch-palästinensische Konflikt wird vehement spürbar, das Stück erhält dadurch eine Wucht, die fiktive verfeindete Patrizierfamilien so nicht bewirken können.