Acoustic Concerts in Neuss Musikalischer Zuammenprall der Kulturen

Das Instrumentarium folgt dem Wunsch nach Offenheit und Hybridität. Sorgen Bass und Schlagzeug in der Regel für ein pumpend-pluckerndes, rhythmisches Fundament, so wirbeln Gitarre, Akkordeon, Klarinette und Stimme das alles wieder gehörig durcheinander. Hier kommt vieles zusammen, was gar nicht zusammen gehört: Beatboxing, das Imitieren also eines Perkussionsinstruments mit der Stimme, trifft auf traditionelles Throatsinging (ins Deutsche übersetzt: Ober- bzw. Untertongesang) aus der Mongolei, oder der rhythmische Sprechgesang Toasting aus der Karibik verliert durch süßliche Popakkorde seine Schärfe. Das Feiern der Vielfalt der Musiken der Welt: Das ist es, was sich Makatumbe auf die Fahnen geschrieben haben.