Feier für Alleinstehende in Neuss Heiligabend muss niemand einsam sein

Eine 79-Jährige hatte jetzt ebenfalls zum ersten Mal das Angebot wahrgenommen: „Ich habe davon in der Zeitung gelesen“, sagte sie. Und sie verriet, dass sie immer mit ihrer Schwester zusammengelebt habe, die aber Anfang September verstorben sei. Bürgermeister Reiner Breuer kam mit seiner Frau, um eine ganze Weile zu bleiben. „2023 war ein anspruchsvolles Jahr, aber auch ein erfolgreiches für die Stadt“, erklärte der Bürgermeister. Die Welt sei kleiner geworden, Krisen kämen auch in Neuss an. In der Quirinusstadt lebten aktuell 1640 Menschen aus der Ukraine, sie seien oftmals privat untergebracht. Das Versprechen des Bürgermeisters: „Neuss wird auch in schwierigen Zeiten eine soziale Stadt bleiben.“