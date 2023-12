TG Neuss Magische Turnmomente auf der 60. Sportschau

Bei Capoeira „schwimmen“ die Kinder zu Beginn in eine große Röhre, aus der sie dann turnend und tanzend herausdrängen. In grünen Shirts und Augenmasken führen sie tänzerisch Kampfschritte vor, machen Handstand, schlagen Rad und gehen in die Brücke. Tosender Applaus für die Gelenkigkeit der Kleinen. Doch auch die Großen dürfen mitmachen. Beim Jazzdance zeigen insgesamt zwölf Damen in schwarzen Kleidern mit rosafarbenen Bolerojäckchen und leuchtenden Stirnbändern ihre Tanzkunst.