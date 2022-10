Papst-Johannes-Haus in Neuss : Vorhang auf für die Quizmeister

Die NRW-Quizmeisterschaft findet in einem Einzel- und Teamwettbewerb statt – hier ist Klaus-Otto Nagorsnik im Einsatz. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Erstmals wurde Neuss jetzt Schauplatz der nordrhein-westfälischen Quizmeisterschaft. Manch ein Kandidat sollte dabei von seiner TV-Erfahrung profitieren.

Es war mucksmäuschenstill im Papst-Johannes-Haus der St. Josef-Gemeinde in der Neusser Nordstadt: Stille, Konzentration und Wissen waren angesagt. Denn dort fand jetzt – erstmals in Neuss – die 10. nordrhein-westfälische Quizmeisterschaft im Deutschen Quizverband (DQV) statt. Prompt bat Heike Ollesch, Schatzmeisterin im DQV, vor die Tür, um die Regeln dieses Wettbewerbes zu erklären.

Die NRW-Quizmeisterschaft findet in einem Einzel- und Teamwettbewerb statt. Im Einzel, das von 76 Teilnehmern besucht wurde, waren 120 Fragen zeitlich begrenzt zu beantworten. Jede richtig beantwortete Frage wurde mit einem Punkt gewertet. Sieger wurde Klaus-Otto Nagorsnik aus Münster, der „Bibliothekar“ aus der TV-Show „Gefragt-Gejagd“, mit immerhin 84 Punkten (von 120 möglichen). Ihm folgten auf den Plätzen Stefan Georg (83 Punkte) und Max Lüggert (81,5). Sebastian Jacoby, Vorjahressieger und siebenmaliger NRW-Meister, ebenfalls als Jäger aus der TV-Show bekannt, wurde mit 76,5 Punkten Vierter. Er nahm noch am Teamwettbewerb teil, wo er mit den „Triebzeugführern“ aus Duisburg den zweiten Platz erreichte. In dieser Quizmeisterschaft galt es für ein Team aus maximal vier Teilnehmern, zehn Fragen in sechs Runden à zehn Minuten schriftlich zu beantworten.

Aber auch in den Teams blieb es mucksmäuschenstill. Neu am Start unter 19 Teams waren die „Kölsch-Düsseldorfer Freundschaft“ und „Da hilft nur Beten“ sowie die „Nüsser Printen“. Weil zwei der Teamworker aus Neuss und zwei aus Aachen waren, wurde der Name aus Neuss und Aachener Printen gewählt. Trotz der kreativen Namensgebung landete das Team unter „ferner liefen“. Sieger im Teamwettbewerb wurden die „Knipperdollincks Erben“ aus Münster (37 Punkte von 60 möglichen) mit dem Einzelsieger Klaus-Otto Nagorsnik, Zweiter die „Triebzeugführer“ aus Duisburg (36) mit Sebastian Jacoby. Und auch die Drittplatzierten kamen aus der fünftgrößten Stadt unseres Landes: Der „Meidericher Quiz-Verein“ mit Jürgen Kranke als Top-Scorer erreichte 33,5 Punkte.