Theaterpremiere in Neuss Ein musikalischer Abstecher zum Pluto

Um kurz vor acht begrüßte der Regisseur die wartenden Besucher im Foyer und bat zum Einlass. ,,Ich bin mir sicher, dass das ein ganz toller Abend wird. Wir haben sehr intensiv an dem Stück gearbeitet und freuen uns jetzt umso mehr es der Welt präsentieren zu dürfen", so Palmen freudig. Sein Stück ,,Pluto Time" spielt in der mittelfernen Zukunft, in der die Menschheit das Sonnensystem besiedelt und Kolonien auf Planeten, Monden oder Raumstationen errichtet. Währenddessen lebt auf der Erde in einer kleinen Wohnung im dreizehnten Stock ein routiniertes und abwechslungsarmes Paar mit seinem gefräßigen Hund Pacman. Eigentlich wünscht sich der Herr des Hauses nichts weiter, als das alles so bleibt wie es ist. Das seine Frau an einem Preisausschreiben teilgenommen hat, um den Planeten Erde zu verlassen, ahnt er nicht. Als dann ein kleiner goldener Umschlag, der durch die Tür geschoben wird, verrät, dass sie das Preisausschreiben gewonnen haben und die Möglichkeit bekommen, eine Reise zum Pluto zu machen, gerät das Gleichgewicht der Beziehung gehörig durcheinander. Widerwillens und gegen sein Gefühl zieht der Hausherr am Ende mit und tritt die Reise an, die in einer Katastrophe zu enden droht. Von der ersten Sekunde an schaffte der Regisseur es das Publikum abzuholen und mitzureißen. Jeder Einzelne bekam die Möglichkeit, sich in dem Stück wiederzufinden. Soll man da bleiben wo man ist und alles lassen wie es ist oder soll man es wagen und auf eine Reise gehen, um neues zu erforschen? Die herausragenden Schauspielerinnen zeigen in zwei Stunden auf der Bühne, den inneren Kampf, den viele Besucher in sich tragen. Interessierte sollten sich das Stück nicht entgehen lassen. Am 22. und 23. Februar wird es erneut im Kulturkeller aufgeführt.