Kinderpremiere im Neusser Theater am Schlachthof Ein Löwenzahn-Burger und Eulen-Rat für die bockige Ziege

Neuss · Am Sonntag hatte das Kinderstück „Die kleine bockige Ziege“ von Jens Spörckmann Uraufführung am Theater am Schlachthof. Und dabei gab es gar nichts zu meckern.

31.01.2024 , 04:50 Uhr

Die schlaue Eule Elli (Lukas Metzinger) weiß, wie sie der bockigen Ziege (Anke Jansen) helfen kann. Foto: Christoph Krey

Von Heribert Brinkmann