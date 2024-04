Pflanzenbörse im Botanischen Garten in Neuss „Tausche Bärlauch gegen Vergissmeinnicht“

Für die Freunde und Förderer des Botanischen Gartens ist die Tauschbörse eine gute Gelegenheit, ihre Arbeit für den kleinen, aber feinen Neusser Botanischen Garten vorzustellen und mit Gärtnern ins Gespräch zu kommen. „Es ist schön, zu sehen, dass so viele unterschiedliche Pflanzen ankommen. Wir sehen es sehr locker, wer etwas Passendes findet, aber nicht selbst etwas mitgebracht hat, auch schön“, erklärt der Vorsitzende Karlheinz Kullick. Wer die Vereinsarbeit unterstützen will, darf gerne etwas in die bereitstehende Spendendose werfen. Neben dem Tausch von Zier- und Nutzpflanzen ist der Sonntagvormittag auch eine Kontaktbörse. „Im Gespräch hatte ich vorhin eine Dame, die ihren Garten wegen Umzug auflösen muss und kann daher viele Pflanzen abgeben, da helfen wir gerne bei der Vermittlung“, sagt Kullick.