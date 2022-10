Ninjacross-Meisterschaft in Neuss : Ein Badevergnügen der besonderen Art

Der Wettbewerb ist für die ganze Familien geeignet, denn gestartet wird in drei verschiedenen Altersgruppen. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Bei der Ninjacross-Meisterschaft im Neusser Stadtbad waren am Sonntag Gleichgewichts-Sinn und Geschicklichkeit gefragt. Bis zur nächsten Trainingsmöglichkeit müssen Interessierte nicht lange warten.

Nur insgesamt sieben Bäder gibt es in Deutschland, die eine sogenannte Ninjacross-Meisterschaft ausrichten können, weil sie über die entsprechenden Geräte verfügen, die dafür notwendig sind. Das Stadtbad in Neuss gehört dazu, bereits 2020 wurde dort die erste Ninjacross-Meisterschaft veranstaltet. Ideengeber war Alexander Bride, der Leiter der drei Neusser Bäder.

Am vergangenen Sonntag war es wieder so weit, allerdings kamen mit 23 Teilnehmern weniger als erwartet zum Wettbewerb. Dieser ist für ganze Familien geeignet, denn gestartet wird in drei verschiedenen Altersgruppen: sechs bis elf Jahre, zwölf bis 17 und 18 bis 99 Jahre. Der Wettbewerb ist an die japanische „Ninja Warrior“-Show angelehnt, bei der vier Hindernis-Parcours (sogenannte Stages) bewältigt werden müssen. Die Schau „Ninja Warrior Germany“ läuft seit 2016 und zur Zeit beim Kölner Privatender RTL.

Ganz ähnlich geht es im Neusser Stadtbad zu: Schnelligkeit, Geschicklichkeit und Muskelkraft auf, über und unter Wasser sind von Bedeutung, um den Ninjacross zu bewältigen. „Viele schaffen es nicht bis zur letzten Station“, sagt Alexander Bride. Die Stationen beginnen mit zwei Ringen, durch die getaucht werden muss. Dann folgt ein Trapez, an dessen Querstangen Rollen zu absolvieren sind, danach geht es an sehr flexible Treppen aus verschiedenen Schaumstoffklötzen, die nur mit einem hohen Maß von Gleichgewicht und Geschicklichkeit zu schaffen sind. Gleichwohl bewältigte diese Herausforderungen der Sieger in der jüngsten Altersgruppe Leon Hanisch und den Parcours in 59 Sekunden. Leon Kessler schaffte in der nächsthöheren Altersgruppe mit 49,54 Sekunden den ersten Platz. Und Felix Kruse (43) war der Sieger bei der höchsten Altersgruppe (55,05 Sekunden).

Es war sein erster Wettbewerb, auf den er sich allerdings durch gezieltes Training vorbereitet hatte. Seine elf Jahre alte Tochter Ella war das schnellste Mädchen an diesem Sonntagvormittag. Ihren schicken Neopren-Anzug begründete sie wiefolgt: „In den Bädern wird die Temperatur abgesenkt. Das gleicht Neopren aus.“

Jan Müller, Fachangestellter für Bäderbetriebe, der zusammen mit den Auszubildenden Dennis Lauer, Leon Marseille und Jerome Müller Zeiten nahm und den Wettbewerb leitete, will die Ninjacross-Meisterschaft zweimal im Jahr, in den Oster- und Herbstferien, anbieten.

Trainingsmöglichkeiten für Interessierte gibt es wöchentlich immer sonntags in der Zeit von 9.30 bis 11 Uhr und von 15 bis 16.45 Uhr. Bei normalem Badebetrieb sind die Geräte in wenigen Sekunden aufgebaut. So können auch „normale“ Gäste diesen besonderen Badespaß für die ganze Familie in Anspruch nehmen, Schwimmen allerdings will gelernt sein.