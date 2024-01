Neujahrsansprache in Neuss Breuer fordert mehr Bereitschaft zur Veränderung

Im Foyer der Stadthalle hatte „Chaverut“ einen Infostand aufgebaut, an dem sich der Verein nicht nur vorstellte, sondern auch an die 136 Israelis erinnerte, die am Sonntag, dem Tag 100. nach dem Überfall auf jüdische Siedlungen, noch immer in der Gewalt der Hamas sind. „Wir sind schockiert über die Eskalation der Gewalt im Nahen Osten“, bekannte Breuer in seiner Neujahrsansprache. Den Vertretern der Jüdischen Gemeinde im Saal versicherte er: „Wir sind uns unserer historischen Verantwortung für ein Existenzrecht des jüdischen Volkes in Israel bewusst.“ Und er bedauerte, dass auch in Neuss Menschen jüdischen Glaubens antisemitischen Bedrohungen ausgesetzt sind.