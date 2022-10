Hochzeitsmesse in Neuss : „Ja“ sagen will vorbereitet sein

Rund 30 Händler waren in der Stadthalle vertreten – hier zwei Modells der Firma „Fashion Dreams“. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Brautpaare von morgen sammelten in der Neusser Stadthalle Ideen für den großen Tag, ob für die große Feier oder die Zeremonie am karibischen Sandstrand.

Ein langes, weißes Kleid für die Dame und der schlichte Anzug für den Herrn? Ganz so einfach ist die Vorbereitung der eigenen Hochzeit für viele Paare nicht. Verlobte unterschiedlichsten Alters nutzten die Gelegenheit in der Stadthalle am Sonntag, sich auf der Hochzeitsmesse auf den schönsten Tag im Leben vorzubereiten. Vom klassischen Gang zum Altar bis zum Ja auf einer Sandbank auf Sansibar, die mit der nächsten Flut verschwunden ist, geht vieles.

Der Trend zum Ja-Wort im besonderen Ambiente ist ungebrochen. Die Planungen beginnen für die heiratswilligen Paare früh. Die Neusserin Joyce Steyer möchte 2024 „Ja“ sagen und kümmert sich schon um eine Location im Vintage Look. Ganz oben auf der Liste steht aber auf jeden Fall das Kleid. „Insgesamt soll der Tag stimmig sein, die Gäste sollen sich wohlfühlen und einen schönen Tag mit uns verbringen“, erklärt sie. Es lohnt sich auch früh die Entscheidung für ein Kleid zu treffen. „Acht bis neun Monate vor dem Termin sollte die Entscheidung für das Kleid gefallen sein, denn unsere Kleider werden für die Kundin bestellt und dann genäht“, erklärt Grazyna Pokropp von Brautkleid for you. Paare planen ihr Ja-Wort individuell, wichtig ist, dass der Tag ihren persönlichen Wünschen entspricht.

Möglich ist vieles, von der großen Feier mit allen Freunden und Verwandten bis hin zur intimen Zeremonie am karibischen Sandstrand. Hier hilft Angelika Klee von „avangarde travel“ weiter. Sie hat sich auf Auslandshochzeiten und Flitterwochen spezialisiert. „Wer im Ausland heiraten möchte, muss einiges beachten, zum Beispiel kann man sich in Südafrika unter freiem Himmel das Ja-Wort geben, wenn man die Dokumente unterschreibt, muss man aber ein Dach über dem Kopf haben.“ Was, wo möglich ist und welche Unterlagen gebraucht werden, weiß die Fachfrau. Den passenden Schmuck zum Kleid liefert Olga Isaak, inklusive Ring für den nervösen Bräutigam: zwei Ringe übereinander lassen sich drehen und helfen so beim Stressabbau. Was den Traum in Weiß angeht, konnten sich die zukünftigen Bräute schon einmal bei mehreren Anbietern umschauen. Von der ausladenden Robe mit Spitze und Stickereien bis zum maßgeschneiderten Hosenanzug oder einem nachhaltigen Kleid der „Pre Love“ Linie von Melanie Wand von Brautfreundin: „Wir bieten neue Ware an, nehmen aber auch Kleider an, die schon einmal geliebt wurden.“ So kann das Budget entlastet werden, denn für den zweiten Gang zur Trauung wird oft nur die Hälfte des Ursprungspreises fällig.