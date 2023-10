Hochzeitsmesse in Neuss Der Weg zum Ja-Wort will geplant sein

Wie der große Tag, an dem man sich das Ja-Wort gibt, aussehen soll, wird von vielen Heiratswilligen schon von langer Hand geplant: „Wir wollen 2025 heiraten, aber die Planung läuft schon seit diesem Frühjahr“, erzählt Monika Pechter, die am Sonntag mit ihrem Verlobten Mathias Reedert die Hochzeitsmesse „Hera“ in der Neusser Stadthallle besuchte. „Es soll einfach alles perfekt sein. Die Ringe sind für uns besonders wichtig“, ergänzt er. Die Auswahl der Eheringe, von klassisch schlichten Stücken über glitzernde Blickfänger, ist riesig: „Wir haben jetzt sogar platinähnliche Ringe, deren Prägung an Drachenhaut erinnert“, erzählt Goldschmied Alexander Karamann, der dieses Jahr zum ersten Mal auf der Messe war. „Am besten laufen aber immer noch die zeitlosen Modelle aus Gelbgold“, berichtet der „Marry Me“-Juwelier aus Mönchengladbach.