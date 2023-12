So war die Neueröffnung in Neuss Startschuss für Frequenzbringer „Action“

Neuss · Die mit Spannung erwartete Eröffnung des neuen Discounters am Meererhof lockte am Donnerstagmorgen viele Kunden in die City. Zum Großteil herrscht Zufriedenheit über die Neuansiedlung – doch es gibt auch Skeptiker.

07.12.2023 , 12:28 Uhr

Wenige Minuten vor der Eröffnung warteten einige Kunden bereits gespannt vor dem Haupteingang. Foto: Simon Janßen

Von Simon Janßen