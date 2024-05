Erster Tag im Südbad Verhaltener Start in die Neusser Freibad-Saison

Mit 22 Grad Maximal-Außen-Temperatur und wolkenverhangenem Himmel ist das Neusser Südbad am Mittwoch in die Freibad-Saison gestartet. Zwar warteten bereits vor der offiziellen Eröffnung um 8 Uhr die ersten Wasserraten vor dem Eingang, überlaufen war das Bad am Mittwoch aber keineswegs. „Hauptsächlich Stammgäste sind gekommen“, bilanziert Stadtwerke-Sprecher Jürgen Scheer. Diese freuten sich allerdings über eine Wassertemperatur von knapp 24 Grad. In der Spitze seien um die 20 Besucher im Becken gewesen. Ein Start, der für die Verantwortlichen in Anbetracht des Wetters und des Wochentags wenig überraschend war. Mit steigendem Thermometer nehme erfahrungsgemäß auch die Besucherzahl zu.