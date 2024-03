Angebot der Stadtwerke Neuss Wenn der Bus zum „Klassenzimmer“ wird

Mit dem Übergang zur weiterführenden Schule fahren viele Schülerinnen und Schüler erstmals alleine mit dem Bus. In der Busschule lernten sie auf interaktive und spielerische Art, wie sie sich richtig und sicher im Bus verhalten. Zwischen dem 5. Februar und dem jetzt erfolgten Finale nahmen in diesem Jahr 58 vierte Klassen von 20 Grundschulen mit insgesamt über 1300 Schülerinnen und Schülern teil. Darunter auch die 4c der Adolf-Clarenbach-Schule aus Vogelsang. Stadtwerke-Busfahrer Rolf Beyer half den Kindern in der Busschule dabei, die Nutzung des ÖPNV zu einer Selbstverständlichkeit werden zu lassen. Unterstützt wurde er in diesem Jahr von seinen Busfahrerkollegen Konstantinos Makedas, Özgür Gecmez und Sebastian Liesen.