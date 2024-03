Veranstalter kritisiert Stadt Neuss War das die letzte Abiparade?

Neuss · Viele Abiturienten aus Neuss und dem Kreis haben die Neusser Innenstadt am Freitag wieder in eine Partyzone verwandelt. Ob im nächsten Jahr aber wieder eine Abiparade stattfinden wird, ist derzeit mehr als fraglich. Was sind die Gründe?

22.03.2024 , 17:04 Uhr

Link zur Paywall So feiern die Abiturienten in Neuss bei der Abi-Parade 2024 44 Bilder Foto: Simon Janßen

Von Simon Janßen