Late-Night-Shopping und Musik So kurzweilig war der „Lange Donnerstag“ in Neuss

Obwohl es noch immer drückend heiß ist an diesem Donnerstagabend in der Neusser Innenstadt, ist doch offensichtlich etwas anders als als an normalen Werktagen gegen 20 Uhr. Denn überall in der Stadt sitzen Menschen auf den Terrassen vor den Lokalen und Musik schallt aus jeder Gasse um und auch direkt vor dem Quirinus-Münster. Es ist „Langer Donnerstag“, und die vier Initiatorinnen von „Feines aus Neuss“ haben richtig viel auf die Beine gestellt, um die späten Besucher bei Laune zu halten. Auf dem Münsterplatz spielen Harry Heib und Timo Bader, gesponsert vom Theater am Schlachthof, immer wieder gejazzten Udo Jürgens, weil das Publikum es wünscht: „Außerdem wollen viele Helene, aber die haben wir nicht im Programm“, sagt Sänger Heib vergnügt. David Langer singt solo in der Krämerstraße Lieder von Robbie Williams bis Frank Sinatra, während die Gäste mit Wein und Sekt verwöhnt werden.