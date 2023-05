„Neuss blüht auf“ Shopping-Sonntag lockt Kunden in die Innenstadt

Rund um das Stadtfest „Neuss blüht auf“ gab es auch eine kleine Premiere zu feiern. So konnten sich Besucher über den ersten verkaufsoffenen Sonntag in diesem Jahr freuen – und der lockte, in der Zeit von 13 bis 18 Uhr, tatsächlich einige Einkaufswillige in die Quirinusstadt. „Wir sind sehr zufrieden“, bilanzierte Thomas Ose am Nachmittag. Der Geschäftsführer des Modehauses Heinemann am Büchel stellte sogar „viele auswärtige“ Kunden fest, was keine Selbstverständlichkeit sei, schließlich gab es zeitgleich in Düsseldorf ebenfalls einen verkaufsoffenen Sonntag. Man habe die Kunden zwar per Instagram und Newsletter auf den Termin hingewiesen, wegen der „guten Werbung“ der Planer sei mehr jedoch nicht nötig gewesen.