Bürger-Spaziergang durch Neuss-Erfttal Ein Stadtteil mit vielen Hausaufgaben

Die Stadt Neuss lädt ihre Stadtteile regelmäßig zum „Spaziergang“ ein, um vor allem zur Gestaltung und zur Pflege des öffentlichen Raumes Informationen aus erster Hand, nämlich von den Bewohnern, zu erhalten. Nun war Erfttal an der Reihe, und gut 30 Bewohner fanden sich im Bürgerhaus ein. Den Spaziergang leitete die Diplom-Ingenieurin und Architektin Angelina Bolten vom Planungsamt. Nun ist Erfttal kein in vielen Jahren gewachsener Stadtteil, sondern zu Beginn der 70er Jahre am Reißbrett entstanden.