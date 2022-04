Aktion der Initiative Schmetterling in Neuss : Kleine Künstler sprühen vor Kreativität

Gnadental Neun Kinder und Jugendliche im Alter von neun bis 15 Jahren haben am Sonntag an der Eisenbahnunterführung auf dem Nixhütter Weg ein farbenfrohes Graffiti kreiert – eine Aktion mit ernstem Hintergrund.

Neun Kinder und Jugendliche im Alter von neun bis 15 Jahren haben am Sonntag an der Eisenbahnunterführung auf dem Nixhütter Weg in Gnadental Graffiti auf die Wand am Fahrradweg sprühen dürfen. Der sogenannte Sprayday der Initiative Schmetterling Neuss fand zum zweiten Mal statt und richtete sich an Kinder und Jugendliche, deren Geschwister an einer lebensverkürzenden Erkrankung leiden. „Wir wollen den Kindern, die ja alle in einer ähnlichen Situation leben, eine niedrigschwellige Gelegenheit bieten, miteinander in Kontakt zu kommen,“ erklärt Cordula Baumann, hauptamtliche Koordinatorin des Vereins. Es sei wichtig, „auch den anderen Familienmitgliedern aus den von uns betreuten Familien Angebote zu machen, bei der sie ganz im Mittelpunkt stehen und ein tolles Erlebnis haben,“ so Baumann weiter.