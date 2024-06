So war der „Schatten-Spaziergang“ in Neuss Auf den Spuren der kaukasischen Flügelnuss

Hitze gilt als das größte durch den Klimawandel bedingte Gesundheitsrisiko in Deutschland. Und weil das so ist, gibt es den bundesweiten Hitzeaktionstag. Aus diesem Anlass bot die Stadt jetzt eine Führung an. Sie begann am Stadtgarten und endete nach zwei Stunden auf dem Freithof. Es nahmen zwar nur vier Bürgerinnen und Bürger an der Führung teil, aber die waren sehr wissbegierig. Antworten auf all ihre Fragen gaben ihnen Jannes Lenferink, Sachgebietsleiter Bäume, und der Klimaanpassungsmanager der Stadt, Joshua Bühler.