Kult-Band rockt die Innenstadt Räuberabend lockt Tausende auf den Neusser Freithof

Die Räuber brachten auch ein Medley mit bekannten Melodien und anderen Texten. Aus Matthias Reim‘s „Verdammt, ich lieb‘ dich“ wurde da „Verdammt, ich sauf dich“. Auch viele andere Gute-Laune-Lieder waren nicht nur auf dem Freithof zu hören. Zusätzlich zu der Menschenmasse dort genossen viele andere Fans die Musik gemütlich sitzend in einer Außengastronomie. Wer aufs Sehen verzichten konnte, um das Sitzen zu ermöglichen, war im Schatten des Rathauses genau richtig. Und weil das Konzert ja schon nichts kostete, gönnte man sich was: Vor den Getränkepavillons auf dem Freithof bildeten sich immer wieder lange Schlangen. An den zum Teil langen Wartezeiten gab es später Kritik in sozialen Medien.