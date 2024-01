Debatte über Kirchenaustritte im Rhein-Kreis Neuss „Wut und Enttäuschung sind einfach zu groß“

Dass Ökumene in Neuss gut funktioniert, betont Kreisdechant Hans-Günther Korr, der sich sehr über die Aussage von Weihbischof Steinhäuser geärgert hat. Steinhäuser hatte die Ökumene als „Nebeneinander-Her-Leben“ bezeichnet (NGZ vom 16. Januar) Korr: „Ich weiß nicht, wie der Weihbischof so eine Aussage machen kann, vielleicht ist es in Köln anders als in Neuss, vielleicht ist es auf episkopaler Ebene anders als im Volk Gottes, aber ich erlebe Ökumene hier in Neuss vorbildlich.“