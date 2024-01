So war der Nüsser Ovend 2024 Flower-Power-Abend für ein buntes Neuss

Als erste nahm Prologia Annette Gratz das Geschehen in Neuss in ihrem zweiten Jahr genauer unter die Lupe. Zum Beispiel die digitalere Stadt: In der auch das Schützenfest via App gefeiert werden könnte, die Frauenfrage ließe sich mit Schützenzügen aus der Retorte umgehen, nur beim Bier, da hört dann wohl der Spaß auf, das geht doch nicht digital. Der SPD empfahl sie ein neues Freundebuch, da sich Mehrheiten im Rat durch die Trennungsdramen der Vergangenheit immer wieder neu gefunden werden müssen. Der Zaun zur Abgrenzung der Drogenszene bekam von allen Rednern sein Fett weg, für die Prologia Gratz klar ein Fall von: „Wenn ich es nicht sehe, ist es nicht da“.