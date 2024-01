Neujahrsempfang in Neuss Grüne wollen Wirtschaftsförderung 4.0

Bettina Weiß, Fraktionsvorsitzende der Grünen im Stadtrat, sprach danach über die Herausforderungen des neuen Jahres. Besonders wies sie dabei auf die Zusammenarbeit mit der Neusser Wirtschaft in der Nachhaltigkeit hin. „Das Konzept Wirtschaftsförderung 4.0 nimmt weiter an Gestalt an“, so Weiß. „Wir werden den Ausbau von 100 Solaranlagen auf öffentlichen Dächern beschleunigen. Das Schulessen soll in Zukunft von lokalen Landwirten stammen und wir werden für diese vielen Themen noch in diesem Jahr eine Energiemanagerin einstellen.“