Landesverbandstag des VdK in Neuss „Wir wollen das Gesicht des Sozialen sein“

Der Landesverbandstag für den VdK NRW fand zum ersten Mal nicht in Düsseldorf, sondern in der Neusser Stadthalle statt. Noch bemerkenswerter ist, dass in der 76-jährigen Geschichte der große Sozialverband erstmals von einem Präsidium und nicht mehr von einem Landesverbandsvorstand angeführt wird. Der alte und neue Präsident ist der Dinslakener Horst Vöge. Er freut sich, dass die Zahl der Mitglieder steigt und steigt. „Zurzeit sind es mehr als 410.000 Mitglieder und durchschnittlich 80 Menschen kommen jeden Tag hinzu.“ Das Ziel, auf 500.000 Mitglieder zu kommen, ist so unrealistisch nicht.