Kabarett in Neuss Nostalgischer Kabarettist kann auch Gegenwart

„Ich hoffe, Sie konnten mir folgen“: Kreis kann ganz schön schnell sprechen und mitunter fällt es schon schwer, ihm zu folgen. Es sieht elegant aus, wie er sich mit einer Hand auf dem Flügel abstützt. Elegant und leicht nostalgisch sein Outfit. Keine Frage: Als einst Karl Lagerfeld über die notorischen Jogginghosen-Träger ablästerte, war Kreis ganz sicher nicht gemeint. Der mag es nämlich gepflegt, das gilt auch für das, was er sagt. Gerne wird es bei ihm sehr persönlich. Dann erzählt er von seinem 50-jährigen Bühnenjubiläum mit fast 8000 Auftritten und er nimmt vermeintliche Komplimente gelassen hin, Komplimente wie dieses: „Meine Oma war bereits als ganz junge Frau ein Fan von Ihnen.“ Kreis wird im Mai 75 Jahre alt. Bezüglich seines Alters lässt er sein Publikum rechnen: „Ich bin 37 – in Euro.“ Er erzählt von Frauen, die auch nicht mehr die Jüngsten sind wie die Barfrau Ella, Ende 60, Anfang 70. Die sammelt Geld ein mit dem Versprechen, sich den Matrosen in Hamburg „oben ohne“ zu präsentieren – und nimmt dann das obere Gebiss raus. Robert Kreis ist ein genauer Beobachter. Und diese Beobachtungen gibt er gerne weiter: So ist ihm aufgefallen, das alte Menschen anders schwimmen als junge – „wie ein Eisbrecher“. Herrrlich, wie er das „R“ rollt. Man merkt ihm noch heute seinen Stolz darüber an, dass er im vergangenen Jahr von Frank-Walter Steinmeier das Bundesverdienstkreuz verliehen bekommen hat.