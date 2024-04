So läuft der Girls‘ Day in Neuss „Jungsberufe“ gibt’s nicht mehr

Vielen jungen Menschen stellt sich schon früh die Frage: Was will ich nach der Schule machen? Dass es nicht immer die stereotypische Ausbildung, für Mädchen Krankenschwester und für Jungen Kfz-Mechatroniker sein muss, war am Freitagmorgen auch Thema an der Janusz-Korczak-Gesamtschule am Niedertor. Bei der Veranstaltung anlässlich des Girls'Day am 25. April konnten die Schülerinnen der achten Klassen ganz neue Perspektiven auf Ausbildungsberufe, die maßgeblich von Männern geprägt sind, bekommen. Ziel des Girls‘ Day, der seit 2001 stattfindet, ist es, Mädchen auf Berufe aufmerksam zu machen, in denen sie nicht stark vertreten sind.