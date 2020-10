Marie-Curie-Gymnasium in Neuss : Neue Sprachen kennenlernen beim European-Language-Day

Beim European-Language-Day am Marie-Curie-Gymnasium brachte Europaschulinitiator Daniel Dworakowski den Schülern spanische Sätze bei. Foto: Marie-Curie-Gymnasium/Jan-Philipp Kohlmann

Neuss Statt „Guten Morgen“ hieß es am Montag in den 6. Klassen „Bonjour“, „Goedemorgen“, „Dzie’n dobry“ und „Buenos Dias“. Ein knappes Jahr nach der Zertifizierung zur Europaschule beteiligte sich das Marie-Curie-Gymnasium am „Tag der europäischen Sprachen“, an dem die Sprachenvielfalt gefeiert wird.

In dem mit europäischen Flaggen geschmückten Schulgebäude an der Annostraße lernten die Kinder nicht nur, sich auf Französisch, Niederländisch, Polnisch und Spanisch zu begrüßen, sondern übten mit den Lehrern auch alltägliche Redewendungen. „Ein paar Sätze in der Landessprache sprechen zu können, kann Herzen öffnen und Freundschaften entstehen lassen“, sagt Erprobungsstufenleiterin Tina Gungler. So waren die Kinder mit Feuereifer dabei, die richtige Aussprache zu üben und sich die unbekannten Vokabeln zu merken.