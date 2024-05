Rhein-Kreis feiert Europatag Junge Stimmen für Europa

In der Begrüßungsrede von Andreas Christ vom Team Europe Direct der Europäischen Kommission betonte er die Besonderheit des Datums, an dem in diesem Jahr in Kooperation mit den Europa-Schulen der Europa-Tag des Rhein-Kreises gefeiert wird: Beinahe auf den Tag vor 200 Jahren, am 7. Mai 1824, wurde die „Ode an die Freude“ in Wien uraufgeführt. Weiter endete mit dem 8. Mai im Jahr 1945 der Zweite Weltkrieg. Am 9. Mai wird jedes Jahr der Europatag gefeiert. Damit wird an den Jahrestag der Schuman-Erklärung erinnert, in der Robert Schumann seine erste Idee einer europäischen Union vorstellte.