Premiere in Neuss : „Gänsehaut pur“ beim ersten Neusser Inklusions-Cup

Neuss Der erste Neusser Inklusions-Cup war ein großer Erfolg. In zwei Altersgruppen wurde der freundschaftliche Wettbewerb ausgetragen. Die Neusser Mannschaft konnte sich gegen internationale Gegner behaupten.

Über den gesamten Tag verteilt – am Abend stand zudem der „Fußball- und Familientag“ an, bei dem es neben Live-Musik auch eine Übertragung des DFB-Pokal-Finals zwischen dem SC Freiburg und RB Leipzig gab – wurden rund 900 Gäste auf der Anlage am Jean-Pullen-Weg begrüßt. „Es war Gänsehaut pur“, fasst Markus Bausch , seit rund einem Jahr Inklusionsbeauftragter bei der DJK Rheinkraft, zusammen.

Die Verantwortlichen sind so zufrieden, dass sie im nächsten Jahr eine zweite Auflage des Neusser Inklusions-Cups auf die Beine stellen wollen. Zwar stand der sportliche Erfolg nicht im Vordergrund, sondern die Gemeinschaft und der Spaß am Spiel – dennoch war die Freude bei den Gewinner-Teams groß. Die Ergebnisse: In der Kategorie „U16“ holte sich die DJK Rheinkraft den Titel, in der Kategorie „Ü16“ war der FC Germania Zündorf erfolgreich. jasi