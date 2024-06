Sportliche Auswahl in Neuss Dritter City-Familien-Sporttag erreicht neue Dimensionen

Auch der Anklang, auf den die vielen Stände der Neusser Sportvereine dieses Jahr stießen, war größer als in den Vorjahren. Mehr als 500 Besucher zählten die Veranstalter, mindestens die Hälfte davon waren Kinder. Die Verbände hoffen auf neuen Nachwuchs und sind zuversichtlich: „Veranstaltungen wie diese helfen enorm, die Leute und gerade Kinder an neue Sportarten heranzuführen und so auch neue Mitglieder zu gewinnen“, war sich Thomas Werz, Prokurist des Hauptorganisators Neuss Marketing, schon im Vorhinein sicher. Bei den Neussern kam das Sportangebot sehr gut an: „Ich bin wirklich total begeistert davon, dass so viele Vereine sich hier vorstellen. Gerade die Kinder haben auch super viel Spaß, die ganzen Geräte auszuprobieren“, sagte ein Vater, der mit seiner vierköpfigen Familie gekommen war.