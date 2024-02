So war der China-Tag 2024 in Neuss „China ist unfassbar innovativ“

Mehr als 3000 Menschen mit chinesischen Wurzeln leben im Rhein-Kreis Neuss. Diese Zahl nannte der chinesische Generalkonsul Du Chunguo am Samstag in Neuss. Mehr als 90 chinesische Unternehmen haben ihren Sitz in Neuss. Diese Zahl nannte der deutsche Wirtschaftsprofessor Jan-Philipp Büchler als Festredner beim 7. Neusser China-Tag, zu dem Bürgermeister Reiner Breuer ins Romaneum eingeladen hatte; 350 Besucher kamen, hörten Vorträge über chinesische Geschichte und Reisen durch das Reich der Mitte, machten erste Bekanntschaft mit chinesischer Sprache und Qi Gong. Breuer warb in seinem Grußwort dafür, nicht in erster Linie Trennendes aufzulisten, sondern Verbindendes zu suchen. Diese Aufforderung brachte dem Bürgermeister die Bezeichnung „Brückenbauer“ durch Ludger Baten. Der Vorsitzende der Deutsch-Chinesischen Gesellschaft Neuss (DCGN) führte durch die Abendveranstaltung.