Bezirkskönig in Neuss gekrönt Ein Abend mit royalem Glanz

Es war ein höchst glanzvoller Auftritt. Und manche Majestäten wirkten so prunkvoll, dass man hätte glauben können, sie seien echte Regenten, solche, die man in der Yellow Press immer sehen und bewundern kann. Björn und Katharina Haas strahlten, als Thomas Schröder sich ihrer annahm: „Noch kurz vor dem Schießen zögerte die Majestät in der Überzeugung, mit der Königswürde in seiner Heimatbruderschaft in Hoisten das größte Ziel seiner Schützenkarriere erreicht zu haben. Letztlich kam aber doch der Wunsch auf und die Überzeugung, auch um die Königswürde in unserem Bezirk mitzustreiten.“ Als Hoistener Schützenbruder mit Wohnsitz in Kaarst und Trainer der ersten Mannschaft in Vorst sei Björn eh bestens vernetzt in seinem Regierungsbereich.