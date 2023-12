Gesamtschule an der Erft Schüler lernen 24 Berufe im Parcours kennen

Info

Berufsparcours Einmal im Jahr findet der Berufsparcours in der Mensa der Gesamtschule an der Erft statt. Die Schülerinnen und Schüler haben so die Gelegenheit, erste Kontakte zu den Firmen herzustellen.

Lehrstellenbörse Auch die IHK bietet eine Lehrstellenbörse an. Dort können Interessierte in der Region nach Stellen in ihrem Traumberuf oder einer passenden Ausbildung suchen.